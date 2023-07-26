Грант в размере 1,2 млрд тенге выделен этнокультурным объединениям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-премьер – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, отвечая на запрос депутатов Сената, рассказала, сколько грантов выделяется этнокультурным объединениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана регистрируются как общественные объединения и считаются неправительственными организациями. Финансовая поддержка негосударственных организаций осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. В 2023 году Министерство информации и общественного развития реализует 57 грантовых проектов в рамках финансирования за счет грантов. Их общая стоимость составит 1,2 млрд тенге», — пишет Тамара Дуйсенова.

По словам вице-премьер-министра, в 2022 году реализовано 60 грантовых проектов и освоено 1,96 млрд тенге.