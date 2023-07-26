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    Грант в размере 1,2 млрд тенге выделен этнокультурным объединениям

    26 Июля 2023, 12:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-премьер – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, отвечая на запрос депутатов Сената, рассказала, сколько грантов выделяется этнокультурным объединениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана регистрируются как общественные объединения и считаются неправительственными организациями. Финансовая поддержка негосударственных организаций осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. В 2023 году Министерство информации и общественного развития реализует 57 грантовых проектов в рамках финансирования за счет грантов. Их общая стоимость составит 1,2 млрд тенге», — пишет Тамара Дуйсенова.

    По словам вице-премьер-министра, в 2022 году реализовано 60 грантовых проектов и освоено 1,96 млрд тенге.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Правительство РК Минтруда РК Бюджет Финансы
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