Грант на обучение в вузе могут выиграть школьники в новом шоу на телеканале Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завтра, 22 апреля, на телеканале Jibek Joly стартует новый проект - интеллектуальное шоу «En Aqyldy», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Телевикторина будет проводиться для талантливых школьников в возрасте от 12 до 16 лет. В каждой игре будут участвовать по 6 детей. В четвертьфинал пройдут по двое школьников. Финалисты шоу смогут выиграть образовательный грант в лучшие вузы страны.

На данный момент два гранта готов предоставить победителям университет К.Сатпаева в Алматы, также ведутся переговоры с другими вузами страны.

Время выхода программы: в 11:00 на русском языке по субботам, на казахском языке – по воскресеньям, также в 11:00.