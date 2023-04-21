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    Грант на обучение в вузе могут выиграть школьники в новом шоу на телеканале Jibek Joly

    21 Апреля 2023, 16:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завтра, 22 апреля, на телеканале Jibek Joly стартует новый проект - интеллектуальное шоу «En Aqyldy», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Телевикторина будет проводиться для талантливых школьников в возрасте от 12 до 16 лет. В каждой игре будут участвовать по 6 детей. В четвертьфинал пройдут по двое школьников. Финалисты шоу смогут выиграть образовательный грант в лучшие вузы страны.

    На данный момент два гранта готов предоставить победителям университет К.Сатпаева в Алматы, также ведутся переговоры с другими вузами страны.

    Время выхода программы: в 11:00 на русском языке по субботам, на казахском языке – по воскресеньям, также в 11:00.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы Молодежь JIBEK JOLY
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