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    15:44, 25 Май 2021 | GMT +6

    Границы Туркестанской области расширены

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано Постановление Правительства РК от 17 мая 2021 года «Об изменении границ Туркестанской области», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Об изменении границ Туркестанской области


    В соответствии с подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Изменить границы Туркестанской области путем включения в границы Туркестанской области земель населенных пунктов Багыс и Хиебон общей площадью 795,62 гектара согласно приложению к настоящему постановлению.

    2. Акимату Туркестанской области принять меры, вытекающие из настоящего постановления. 3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


    Теги:
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