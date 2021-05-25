Границы Туркестанской области расширены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано Постановление Правительства РК от 17 мая 2021 года «Об изменении границ Туркестанской области», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Об изменении границ Туркестанской области





В соответствии с подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить границы Туркестанской области путем включения в границы Туркестанской области земель населенных пунктов Багыс и Хиебон общей площадью 795,62 гектара согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Акимату Туркестанской области принять меры, вытекающие из настоящего постановления. 3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.