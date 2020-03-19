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    Границы для пассажиров из других стран ЕС закрывает Германия

    19 Марта 2020, 02:35

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Германия ограничивает въезд на свою территорию пассажиров из других стран ЕС в ответ на вспышку коронавируса COVID-19. Такое заявление сделал в среду вечером министр транспорта ФРГ Андреас Шойер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы предпринимаем еще один шаг для защиты населения: мы расширяем ограничения для путешественников из государств ЕС. Неважно, путешествуете ли вы в Германию воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным транспортом», - приводятся слова Шойера в распространенном заявлении министерства.

    По словам министра, грузопоток и работающие в сфере здравоохранения или критической инфраструктуры люди все еще могут въезжать в страну.

    Как отмечается, власти просят иностранных граждан не совершать поездки, которые не являются абсолютно необходимыми.

    Лицам, имеющим неотложные причины для въезда в Германию, предлагается предоставить доказательства, подтверждающие необходимость пересечения границы.

    В свою очередь, официальный представитель МВД Германии написал в микроблоге Twitter, что в настоящее время ограничения на въезд распространяются на рейсы из Италии, Испании, Австрии, Франции, Люксембурга, Дании и Швейцарии.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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