Границы Астаны не изменятся - акимат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Аян Смагулов, отвечая на запрос редакции, заявил, что границы столицы не изменятся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно изменении границ города и перспективах строительства новых жилых массивов, скажу что генеральный план, который разрабатывается, не предполагает изменения границ города Астаны», — отметил Аян Смагулов.

По его словам, идет комплексное строительство новостроек, реновация некоторых районов города.

«В связи с этим, будут проводиться работы по обновлению территории аллеи «Мынжылдык», южной территории Карагандинского шоссе в районе торгового центра «Метро», а также застройка по проспекту Мангилик Ел, застройки в западной части проспекта Туран, проект застройки на южной территории жилого массива Тельман и территория по улице Асан Кайгы», — говорится в ответе.