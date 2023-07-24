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    Границы Астаны не изменятся - акимат

    24 Июля 2023, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Аян Смагулов, отвечая на запрос редакции, заявил, что границы столицы не изменятся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно изменении границ города и перспективах строительства новых жилых массивов, скажу что генеральный план, который разрабатывается, не предполагает изменения границ города Астаны», — отметил Аян Смагулов.

    По его словам, идет комплексное строительство новостроек, реновация некоторых районов города.

    «В связи с этим, будут проводиться работы по обновлению территории аллеи «Мынжылдык», южной территории Карагандинского шоссе в районе торгового центра «Метро», а также застройка по проспекту Мангилик Ел, застройки в западной части проспекта Туран, проект застройки на южной территории жилого массива Тельман и территория по улице Асан Кайгы», — говорится в ответе.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Акимат Строительство
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