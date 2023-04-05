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    Гранату нашли на пустыре в Петропавловске

    5 Апреля 2023, 22:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в дежурную часть первого отдела полиции пришло сообщение о гранате на пустыре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, предмет, похожий на гранату, горожане обнаружили на одном из пустырей по улице Володарского.

    «На место выехали специальные службы. Саперами департамента полиции установлено, что обнаруженный предмет является учебной гранатой. Никто не пострадал. Проводится проверка», - прокомментировали в пресс-службе.

    Ранее в полицейском ведомстве сообщили о найденном схроне с оружием и более чем сотней патронов различного калибра. Мешок с опасным содержимым обнаружили во время проверки оперативной информации на окраине Петропавловска.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия
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