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    Гран-при республиканского конкурса профмастерства завоевала преподаватель из Караганды

    17 Ноября 2022, 15:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Преподаватель Карагандинского машиностроительного колледжа Маргарита Дудник одержала победу в республиканском конкурсе профессионального мастерства по инженерной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования по профмастерству прошли на базе Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа. В них приняли участие 14 преподавателей специальных дисциплин и мастера производственного обучения из Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и Жетысуской областей.

    Они продемонстрировали элементы практического обучения, разработки и проектирования механической передачи и реанимирования макета «Гоша» для определения уровня подготовки по охране труда и технике безопасности.


    «Все модули оценивались по определенным критериям, что позволило прозрачно отслеживать свои результаты и соперников. Конкурс был очень полезен для участников, так как стал площадкой для обмена опытом, дал возможность по-новому взглянуть на свою работу, добавить новизны и лайфхаков в профессиональную деятельность. Победа далась мне непросто. Это результат подготовки и мощной поддержки моего коллектива», – сказала Маргарита Дудник.

    Маргарита Дудник работает в колледже 6 лет, преподает специальные дисциплины. По ее словам, победа в конкурсе мотивирует ее к самообразованию.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование
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