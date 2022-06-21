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    Гран-при привез с Бажовского фестиваля костанайский коллектив

    21 Июня 2022, 07:21

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Ансамбль славянской и казачьей песни «Раздолица» стал одним из лучших на Бажовском фестивале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает областной Дом дружбы, коллектив получил Гран-при за исполнение известной композиции «Дон течет издалека» в конкурсе казачьей песни «Казаки на Бажовке».

    «Фестиваль проходил в течение трех дней – с 17 по 19 июня – возле села Демарино Пластовского района Челябинской области. По предварительным оценкам, мероприятие собрало 50 тыс. гостей. Такое количество участников показало, что люди соскучились по праздникам, ведь фестиваль не проводили два года из-за пандемии коронавируса», - сообщили в Доме дружбы.

    «Раздолица», к слову, посетила Бажовку во второй раз. Впервые ансамбль заявил о себе на фестивале в 2019 году.

    «В этом году самобытный коллектив, созданный на базе Дома дружбы при поддержке общины оренбургских казаков под руководством заслуженного деятеля культуры РК Светланы Обуховой, отметит свое пятилетие. Это событие артисты планируют отпраздновать большим юбилейным концертом», - подытожили в Доме дружбы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Культура Россия Регионы Общество Сотрудничество
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