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    Гран-при по фехтованию: результаты выступления казахстанских спортсменов

    7 Марта 2022, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Будапеште (Венгрия) завершился этап Гран-при по фехтованию среди мужчин. Olympic.kz представил результаты выступления казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ».

    Лучший результат среди казахстанских спортсменов показал Руслан Курбанов. По итогам выступления казахстанец остановился в четвертьфинале турнира и занял седьмое итоговое место. По ходу турнира он одержал победу над датчанином Конградом Констадом со счетом 15:6, французом Полем Аллегри со счетом 15:14, а в первом матче основной группы победил олимпийского чемпиона Токио Масару Ямаду со счетом счет 13:12.

    Вадим Шарлаимов занял 42-ое место, Эльмир Алимжанов расположился на 100-й строчке в итоговом протоколе, Дмитрий Алексанин стал 143-им, Ильхамжан Анаркулов занял 208-е место, Кирилл Павлов – 228-е, Ерлик Сертай – 244-е, а Александр Савенко – 262-ое.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Венгрия
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