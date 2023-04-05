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    Гран-при международного конкурса хореографического искусства завоевал ансамбль из Кокшетау

    5 Апреля 2023, 12:09

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Жители города Кокшетау встретили на перроне железнодорожного вокзала народный ансамбль танца «Кокшетау», который вернулся с Гран-при международного конкурса хореографического искусства из Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Встретить любимцев акмолинской публики собрались представители управления культуры региона, родственники и просто неравнодушные кокшетауцы.

    «Международный конкурс хореографического искусства «Шуақты Қызғалдақтар», посвященный 100-летию народного артиста Республики Казахстан, кандидата искусствоведения, балетмейстера Даурена Абирова, прошел в Шымкенте. Народный ансамбль танца «Кокшетау» Дворца культуры «Кокшетау» представил на суд жюри и зрителя пять хореографических композиций», - сказала руководитель управления культуры Акмолиснкой области Айгуль Сабитова.


    Гран-при фестиваля завоевали танцы средней группы ансамбля - «Бойжеткен» и «Китайский танец с платочками». Танец «Тумар» получил 1 место. Танцы основного состава «Еңбек түбі береке» и «Салтанат» также получили призовые места.

    Народный ансамбль танца «Кокшетау» был создан в марте 1974 года на базе Дворца культуры и уже на следующий год получил высокое звание «народный».


    «В сентябре того же года ансамбль побывал с гастрольной поездкой в Югославии. Летом 1980 года ансамбль «Кокшетау» участвовал в съемках совместного казахстанско-чехословацкого художественного фильма «До свидания, Медеу!», которые проходили в Бурабае. За много лет коллектив сохранил главное приоритетное направление творческой деятельности - пропаганду казахского народного танца. Он является визитной карточкой Акмолинской области и областного центра - города Кокшетау», - напомнили историю ансамбля в пресс-службе управления культуры Акмолинской области.


    Народный ансамбль танца «Кокшетау» - неоднократный лауреат областного смотра народного творчества «Ақмола жұлдыздары», дипломант международных, республиканских и областных конкурсов.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Культура
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