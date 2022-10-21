Гран-при конкурса-фестиваля завоевал артист Карагандинского театра музкомедии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодой артист-вокалист Карагандинского академического театра музыкальной комедии Андрей Панкин в режиме-онлайн принял участие в Московском международном конкурсе-фестивале «Ладино Полетье». Он удостоился Гран-при, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я пел арию Меннерса-младшего из мюзикла Дунаевского «Алые паруса». Это очень хорошее произведение, можно продемонстрировать все свои вокальные данные и диапазон. Диплом пришел на электронную почту. Открыл, вижу Гран-при – и обомлел. Глазам своим не поверил! От неожиданности закрыл письмо. Через некоторое время вновь открыл – нет, правда. Очень рад. Участвовало более ста певцов, а выбрали меня. Благодарен концертмейстеру Жанне Шестаковой, без нее этой победы не было бы», – говорит Андрей Панкин.

С этой же арией он занял первое место в еще одном дистанционном международном конкурсе – «Из тени в свет пролетая» (Москва).

Лауреатом этого конкурса также стала артистка-вокалистка театра музыкальной комедии Мария Барикова. Она исполнила арию Сесиль де Воланж «Это была любовь» из мюзикла «Территория страсти» композитора Глеба Матвейчука.

Марию наградили дипломом первой степени, а ее руководителя Маржан Буланову – благодарственным письмом.

«Это мое первое творческое состязание. Во время записи произведения волновалась. Не ожидала, что будет сразу такой результат. Очень рада», – поделилась артистка.