Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Гран-при конкурса-фестиваля завоевал артист Карагандинского театра музкомедии

    21 Октября 2022, 07:16

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодой артист-вокалист Карагандинского академического театра музыкальной комедии Андрей Панкин в режиме-онлайн принял участие в Московском международном конкурсе-фестивале «Ладино Полетье». Он удостоился Гран-при, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я пел арию Меннерса-младшего из мюзикла Дунаевского «Алые паруса». Это очень хорошее произведение, можно продемонстрировать все свои вокальные данные и диапазон. Диплом пришел на электронную почту. Открыл, вижу Гран-при – и обомлел. Глазам своим не поверил! От неожиданности закрыл письмо. Через некоторое время вновь открыл – нет, правда. Очень рад. Участвовало более ста певцов, а выбрали меня. Благодарен концертмейстеру Жанне Шестаковой, без нее этой победы не было бы», – говорит Андрей Панкин.

    С этой же арией он занял первое место в еще одном дистанционном международном конкурсе – «Из тени в свет пролетая» (Москва).

    Лауреатом этого конкурса также стала артистка-вокалистка театра музыкальной комедии Мария Барикова. Она исполнила арию Сесиль де Воланж «Это была любовь» из мюзикла «Территория страсти» композитора Глеба Матвейчука.

    Марию наградили дипломом первой степени, а ее руководителя Маржан Буланову – благодарственным письмом.

    «Это мое первое творческое состязание. Во время записи произведения волновалась. Не ожидала, что будет сразу такой результат. Очень рада», – поделилась артистка.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    4 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    5 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области