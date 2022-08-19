Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Гран-при ФИДЕ соберет в Нур-Султане 12 сильнейших шахматисток мира

    19 Августа 2022 09:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 17 по 30 сентября в г. Нур-Султан пройдет первый этап женского Гран-при ФИДЕ (WGP), передает МИА «Казинформ».

    Как сообщила Казахстанская федерация шахмат в Facebook, турнир соберет 12 сильнейших шахматисток мира в г. Нур-Султан.

    Казахстан на правах организатора турнира «Women Grand Prix-2022» может выставить номинанта в качестве игрока. В этой серии этапа WGP честь Казахстана будет защищать Бибисара Асаубаева.

    Согласно официальному регламенту турнира и международному рейтингу лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик также вошла в список участниц.

    По итогам турнира набравшие наибольшее количество очков в серии «WGP» получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.


    #Нур-Султан #Спорт #Шахматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
    Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 августа
    Казахстан завоевал медаль на турнире по велоспорту на треке в Чехии
    Популярное
    1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
    2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    Новости партнеров