Гран-при Чемпионата мира в США выиграл театр танца из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил с победой театр танца Sensitive, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что это победа для всего Казахстана.

«Наши танцоры вышли в финал и выиграли Гран-при на 25-м Юбилейном Всемирном Чемпионате исполнительских видов искусств. Коллектив обошел в своем мастерстве участников из США, Ирландии, Франции, Австралии, ЮАР, Таиланда, Канады и Германии. Это большая победа для всего Казахстана! Каждый житель нашей страны гордится вами. Гран-при - это высокая награда за ваши многолетние старания, любовь к искусству и умение создавать прекрасное. Поздравляю танцоров коллектива Sensitive и художественного руководителя Ольгу Ростовщикову с победой!» - написал К. Аксакалов.

Уникальность ансамбля в том, что в него входят неслышащие танцоры. Основателем и бессменным художественным руководителем уже 16 лет является Ольга Ростовщикова.

Ранее сообщалось, что североказахстанский ансамбль бального танца «Sensitive», представляющий Казахстан на чемпионате мира искусств в США, вышел в финал.





Фото: instagram.com/qumaraqsaqalov