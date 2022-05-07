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    Грамотами и медалями наградили актюбинских полицейских

    7 Мая 2022, 14:10

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Актюбинской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и 77-ой годовщине со Дня Победы. Лучших сотрудников наградили грамотами, медалями и званиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Перед проведением торжественной церемонии начальник департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов, председатель совета ветеранов Галым Даулеталин, ветераны ОВД возложили венки и цветы к обелиску сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

    Затем в ходе торжественного мероприятия Абай Жусупов поздравил полицейских с праздником и поблагодарил за службу.

    «Защита Родины - священный долг каждого гражданина Казахстана. Для наших соотечественников этот праздник - символ героизма и стойкости, беззаветного служения Родине. Наши будущие поколения не должны забывать героические подвиги защитников Отечества», - сказал начальник департамента полиции области.

    Абай Жусупов вручил отличившимся сотрудникам полиции грамоты и медали за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе. Приказом министра внутренних дел РК звание подполковника полиции присвоили начальнику отдела местной полицейской службы управления полиции Актобе Жасулану Жексенбаеву, звание майора полиции - заместителю начальника следственного отделения ГОП №3 управления полиции Актобе Жаксыкельды Сагиеву.

    Трое полицейских были награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» и трое сотрудников - нагрудными знаками «Ішкі істер органдарының үздігі» I степени. Почетные грамоты МВД вручены трем сотрудникам и грамота МВД двоим полицейским. Помощнику дежурной части отдела полиции Шалкарского района было вручено благодарственное письмо МВД и двоим полицейским объявлена благодарность. Приказом начальника департамента полиции области 12 молодым сотрудникам присвоены звания лейтенант полиции.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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