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    График притока к Шардаринскому водохранилищу в полной мере не выполняется - Минэкологии

    4 Июля 2023, 11:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - График притока к Шардаринскому водохранилищу в полной мере не выполняется. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «10 мая в городе Душанбе в рамках 84-ого заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии был согласован прогнозный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ, согласно которому приток к Шардаринскому водохранилищу за вегетационный период должен составить 4,2 млрд м3, по каналу «Достык» запланирована водоподача в объеме 920 млн м3. На данный момент график в полной мере не выполняется, в связи с чем министерством ведется работа с контр-партнерами по обеспечению приточности согласно утвержденного графика», - сказала Зульфия Сулейменова.

    В ведомстве отмечают, что по прогнозу приток к Шардаринскому водохранилищу за вегетационный период 2023 года составляет 4221 млн м3, в том числе подача воды в Аральское море – 996 млн м3, попуск в Кызылкумский канал – 874 млн м3.

    «22 июня в трехстороннем формате Казахстан-Таджикистан-Узбекистан также утвержден график режима работы водохранилища «Бахри-Точик» на июнь-август, в рамках которого в пик вегетации ожидается поступление дополнительных 490,8 млн м3 воды в казахстанскую часть канала «Достык», - добавила Зульфия Сулейменова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экология Минэкологии Вода
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