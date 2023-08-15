График отключения электроэнергии составили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистау временно вступили в силу ограничения на использование электрической энергии в соответствии с утвержденным графиком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

С начала текущей недели и до окончания рабочей недели в городах Актау и Жанаозен, а также в ряде других населенных пунктов Мангистауской области будет действовать режим частичного («веерного) ограничения потребления электроэнергии.

На фоне проводимых ремонтных работ, связанных с восстановлением энергоблока №3, находившегося в аварийном состоянии, а также в связи с временной остановкой работы энергоблока №1 ТЭС на МАЭК-е были введены временные («веерные») ограничения на потребление электроэнергии в Мангистауской области.

Как сообщалось ранее, в Мангистауской области рассматривается возможность введения чрезвычайной ситуации.

14 августа специалистами отработаны различные сценарии и составлен график подачи электроэнергии. На данный момент график составлен со вторника, 15 августа, до пятницы, 18 августа включительно. О дальнейшем, возможном продлении данного режима подачи электроэнергии жители области будут оповещены заранее.

График ограничения по дням недели:

Вторник с 07:00 до 10:00

1. пос Тенге г.Жанаозен

2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района

3. г. Форт-Шевченко

4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района

5. село Курык Каракиянского района

6.Микрорайоны города Актау

14,15,16, 17,18а,19а, 20,33

С 10:00 до 13:00

1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)

2. село Батыр Мунайлинского района

3. село Акшукур Тупкараганского района

4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района

5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района

6.Микрорайоны города Актау

26,27,28, 29,16,19, 13,14,17,29а, 30,12,12а,32.

С 13:00 до 16:00

1. пос Тенге г.Жанаозен

2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района

3. г. Форт-Шевченко

4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района

5. село Курык Каракиянского района

6.Микрорайоны города Актау

Шыгыс-3,31,31б.

С 16:00 до 19:00

1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)

2. село Батыр Мунайлинского района

3. село Акшукур Тупкараганского района

4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района

5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района

6.Микрорайоны города Актау

3б,3а,6, 4,2,3,1,

Военный городок,

Мед. центр КНБ,6а.12,8, 5,24,28а,6,22, 23,24.

С 19:00 до 22:00

1. пос Тенге г.Жанаозен

2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района

3. г. Форт-Шевченко

4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района

5. село Курык Каракиянского район

6.Микрорайоны города Актау

32б,31а,35.

В среду с 07:00 до 10:00

1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)

2. село Батыр Мунайлинского района

3. село Акшукур Тупкараганского района

4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района

5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района

6.Микрорайоны города Актау

11,12, 12а,9,7, 14,24,28а, 26,28,29, 27,16.

С 10:00 до 13:00

1. пос Тенге г.Жанаозен

2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района

3. г. Форт-Шевченко

4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района

5. село Курык Каракиянского района

6. Микрорайоны города Актау 14,15,16, 17,18а, 19а,20,33

С 13:00 до 16:00

1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)

2. село Батыр Мунайлинского района

3. село Акшукур Тупкараганского района

4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района

5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района

6. Микрорайоны города Актау 32б, 31а, 35.

С 16:00 до 19:00

1. пос Тенге г.Жанаозен

2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района

3. г. Форт-Шевченко

4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района

5. село Курык Каракиянского района

6. Микрорайоны города Актау 26,27,28, 29,16,19, 13,14,17,29а,30,12,12а,32.

С 19:00 до 22:00

1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)

2. село Батыр Мунайлинского района

3. село Акшукур Тупкараганского района

4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района

5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района

6. Микрорайоны города Актау 3б,3а,6, 4,2,3,1, Военный городок, Мед. центр КНБ,6а.12,8, 5,24,28а,6,22, 23,24.

В четверг с 07:00 до 10:00

1. пос Тенге г.Жанаозен

2. пос.Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района

3. г. Форт-Шевченко

4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района

5. село Курык Каракиянского района

6. Микрорайоны города Актау Шыгыс-3,31,31б.

С 10:00 до 13:00

1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)

2. село Батыр Мунайлинского района

3. село Акшукур Тупкараганского района

4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района

5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района

6. Микрорайоны города Актау 11,12, 12а,9,7, 14,24,28а, 26,28,29, 27,16.

С 13:00 до 16:00

1. пос Тенге г.Жанаозен

2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района

3. г. Форт-Шевченко

4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района

5. село Курык Каракиянского района

6. Микрорайоны города Актау 14,15,16,17, 18а,19а, 20,33

С 16:00 до 19:00

1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)

2. село Батыр Мунайлинского района

3. село Акшукур Тупкараганского района

4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района

5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района

6. Микрорайоны города Актау 3б,3а,6, 4,2,3,1, Военный городок, Мед. центр КНБ,6а.12,8,5, 24,28а,6,22, 23,24.

С 19:00 до 22:00

1. пос Тенге г.Жанаозен

2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района

3. г. Форт-Шевченко

4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района

5. село Курык Каракиянского района

6. Микрорайоны города Актау 26,27,28, 29,16,19, 13,14,17,29а, 30,12,12а,32.

В пятницу с 07:00 до 10:00

1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)

2. село Батыр Мунайлинского района

3. село Акшукур Тупкараганского района

4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района

5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района

6. Микрорайоны города Актау 32б,31а,35.

С 10:00 до 13:00

1. 1. пос Тенге г.Жанаозен

2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района

3. г. Форт-Шевченко

4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района

5. село Курык Каракиянского района

6. Микрорайоны города Актау 14,15, 16,17, 18а,19а, 20,33

С 13:00 до 16:00

1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)

2. село Батыр Мунайлинского района

3. село Акшукур Тупкараганского района

4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района

5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района

6. Микрорайоны города Актау Шыгыс-3,31,31б.

С 16:00 до 19:00

1. пос Тенге г.Жанаозен

2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района

3. г. Форт-Шевченко

4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района

5. село Курык Каракиянского района

6. Микрорайоны города Актау 26,27, 28,29, 16,19, 13,14, 17,29а, 30,12, 12а,32

С 19:00 до 22:00

1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)

2. село Батыр Мунайлинского района

3. село Акшукур Тупкараганского района

4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района

5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района

6. 11,12, 12а,9, 7,14, 24,28а, 26,28, 29,27,16.