Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Граффити с рекламой наркотиков уничтожили волонтеры в Актау

    1 Апреля 2022, 13:07

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау волонтеры областного молодежного ресурсного центра совместно с сотрудниками управления по противодействию наркопреступности уничтожили 110 граффити с рекламой наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии также участвовали сотрудники Центра кинологической службы департамента полиции. Все вместе уничтожали граффити-надписи со стен домов и зданий. Мероприятие, направленное на профилактику наркомании в городе, будет продолжено, сообщают в полиции.

    Стражи порядка напомнили, что уголовная ответственность за распространение ссылок на интернет-сайты, пропагандирующие и реализующие наркотики, установлена в Казахстане с начала 2020 года. Отныне граждане, задержанные за нанесением граффити с запрещенным содержанием, могут получить до трех лет лишения свободы.

    Если аналогичные действия будут совершены группой лиц по предварительному сговору неоднократно, в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей, виновным грозит тюремное заключение сроком до шести лет.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Регионы Казахстана Волонтёрство Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски