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    Графа «Против всех», снижение порога для партий на выборах: инициативу Президента поддержали в Мажилисе

    5 Мая 2021, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента принял проект Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, основным законопроектом вносятся изменения и дополнения в Конституционный закон «О выборах».

    «Акимами могут быть избраны граждане РК, не моложе 25 лет, соответствующие квалификационным требованиям согласно законодательству о госслужбе. Так, в выборах могут участвовать кандидаты, выдвинутые политическими партиями, и самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать. При этом аким района (города областного значения) в случае отсутствия выдвинутых кандидатов либо выдвижения только одного, вправе выдвинуть двух либо одного кандидата соответственно», - сказал в ходе пленарного заседания Мажилиса Асет Иргалиев.

    В соответствии с поручением, данным Президентом Касым-Жомартом Токаевым 15 января текущего года на открытии первой сессии VII созыва Мажилиса Парламента, снижается порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента с 7% до 5%, а также в избирательных бюллетенях всех уровней добавляется графа «Против всех», - отметил А. Иргалиев.

    В ходе пленарного заседания депутаты Мажилиса приняли проект Конституционного закона Республики Казахстан.

    Ранее спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил важность введения в избирательных бюллетенях графы «Против всех».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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