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    Градостроительный совет заработает в Алматы с 1 августа

    28 Июля 2022, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 августа в Алматы начнет работу градостроительный совет. Об этом сообщил президент Союза архитекторов Казахстана Серик Султангали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы обратились к Президенту с тем, чтобы возобновить наш авторитет, чтобы мы помогали своей стране правильно проектировать, правильно строить и быть главными консультантами у Президента, у Правительства. Это наша безвозмездная работа, за которую мы деньги не получаем», - сказал Серик Султангали в ходе экспертного круглого стола на площадке СЦК.

    По его словам, не только архитекторов, но и самих алматинцев волнуют вопросы точечных и уплотняющих застроек, которые выполняются без учета главной проблемы города - сейсмики.

    «Изымаются скверы, стоянки. Сейчас это дело упорядочивается. Не было самого главного инструмента – градостроительного совета при акиматах города Алматы. В Алматы аким уже открыл градостроительный совет и он с 1 августа начнет функционировать», - сообщил Серик Султангали.

    «Сегодня существуют так называемые общественные советы. Это такой удобный инструмент для того, чтобы решать какие-то вопросы. Да, нашим гражданам нужно жилье. Но проект, который разработан, не проходит через экспертизу, а просто строится, это вызывает унылую картину. Я был в Шымкенте: видел высотные дома, которые ни к селу, ни к городу не вписываются. Лишь бы построить больше жилья и заработать больше денег», - сказал президент Союза.

    Он заявил, что градостроительные советы намерены запустить и в других регионах страны, в частности, в Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Павлодаре, Петропавловске.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматы Строительство
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