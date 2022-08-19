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    Градостроительный совет создан в Алматы

    19 Августа 2022 17:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 19 августа, аким Алматы Ерболат Досаев подписал постановление о создании градостроительного совета Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2022 года подписал поправки в Закон РК «Об особом статусе города Алматы», которые в том числе содержат положение по созданию градостроительного совета.

    Его задача – повысить эффективность принятия решений при реализации градостроительной политики и обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие города. Изменения вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть с 1 сентября 2022 года.

    1 августа акиму Алматы Е. Досаеву был внесен проект документов по созданию градостроительного совета и начаты процедуры по разработке постановления, положения и утверждению его состава. Сегодня аким Алматы подписал постановление о создании градостроительного совета.

    Документом закреплен состав совета, утверждаемый акиматом города Алматы в количестве не более 23 человек, а также функции, полномочия, структура и порядок работы. Членами градостроительного совета стали эксперты в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, транспорта, инклюзии, экологии, креативной экономики, социологии, экономики. При этом в заседаниях совета также могут принимать участие иные приглашенные эксперты в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов.

    Градостроительный совет города Алматы станет консультативно-совещательным органом для открытого обсуждения и принятия решений по предлагаемым к реализации градостроительным и архитектурным проектам.

    Полный перечень документов опубликован на сайте акимата города Алматы.

    Основными функциями градостроительного совета являются:

    - содействие местным исполнительным органам в реализации государственной политики при принятии решений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города;

    - рассмотрение и выработка рекомендаций по эскизным и рабочим проектам жилых, общественных, коммунально-производственных и промышленных комплексов, проектов преобразования общественных территорий, парков, скверов, садов, бульваров, специальных зон, отдельным зданиям различного назначения, сетям и сооружениям инженерной и транспортной инфраструктуры, объектам искусства, памятникам истории, культуры архитектуры;

    - рассмотрение градостроительных и общестроительных проектов выше проспекта аль-Фараби;

    - рассмотрение проектов по строительству, реконструкции и ремонту объектов культурного назначения;

    - рассмотрение проектов реновации жилищного фонда.
    #Алматы #Акимат #Строительство #Общество #Ерболат Досаев
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