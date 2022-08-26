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    Градостроительный совет Алматы с 14 сентября начнет рассматривать проекты

    26 Августа 2022 17:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня члены Градостроительного совета Алматы провели предварительное совещание по обсуждению организационных вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    Путем открытого голосования председателем Совета избрана известный архитектор-градостроитель Любовь Нысанбаева, заместителем – урбанист Асхат Садуов, секретарем назначена заместитель директора ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Айнур Сарбаева. Кандидаты избраны сроком на один год.

    Первое заседание Градостроительного совета по рассмотрению проектов пройдет 14 сентября в 9.00. Заседания будут проходить не реже 2 раз в месяц в здании рабочего органа совета «Алматыбасжоспар» согласно установленному плану-графику (каждая вторая и четвертая среда месяца).


    Материалы на рассмотрение совету для полного представления об архитектурно-пространственном и архитектурно-планировочном решении могут быть поданы на стадии: предпроектных проработок, концепции, мастер-плана, эскиза, проекта и рабочего проекта.

    Определены следующие критерии оценки проектов советом:

    1) соответствие генеральному плану и утвержденным проектам детальных планировок;

    2) соответствие функциональному зонированию, соблюдение красных линий и вертикальных отметок поверхности земли;

    3) соответствие плотности жилищного фонда района размещения проектируемого участка генеральному плану города и проектам детальных планировок;

    4) наличие объектов социальной сферы для проектируемого объекта;

    5) соблюдение архитектурно-пространственной стилистики согласно проектам детальных планировок и генерального плана города;

    6) соответствие решений проекта параметрам инженерных сетей по генеральному плану и проектам детальных планировок.

    По результатам рассматриваемого проекта совет методом голосования утверждает проект с замечаниями, возвращает на доработку или отказывает.

    Отметим, что решения совета считаются правомочными, если в заседании приняли участие не менее 2/3 его членов. В случае воздержания от голосования член совета обязан приложить к протоколу текст своего особого мнения.

    Напомним, в состав градостроительного совета вошли эксперты в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, транспорта, инклюзии, экологии, креативной экономики, социологии, экономики.

    Важно, что в заседаниях совета также могут принимать участие приглашенные эксперты в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов. Таким образом, все аспекты градостроительных и архитектурных проектов будут изучаться одновременно.
    Алматы Строительство Назначения Общество
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