Градостроительный совет Алматы с 14 сентября начнет рассматривать проекты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня члены Градостроительного совета Алматы провели предварительное совещание по обсуждению организационных вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Путем открытого голосования председателем Совета избрана известный архитектор-градостроитель Любовь Нысанбаева, заместителем – урбанист Асхат Садуов, секретарем назначена заместитель директора ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Айнур Сарбаева. Кандидаты избраны сроком на один год.
Первое заседание Градостроительного совета по рассмотрению проектов пройдет 14 сентября в 9.00. Заседания будут проходить не реже 2 раз в месяц в здании рабочего органа совета «Алматыбасжоспар» согласно установленному плану-графику (каждая вторая и четвертая среда месяца).
Материалы на рассмотрение совету для полного представления об архитектурно-пространственном и архитектурно-планировочном решении могут быть поданы на стадии: предпроектных проработок, концепции, мастер-плана, эскиза, проекта и рабочего проекта.
Определены следующие критерии оценки проектов советом:
1) соответствие генеральному плану и утвержденным проектам детальных планировок;
2) соответствие функциональному зонированию, соблюдение красных линий и вертикальных отметок поверхности земли;
3) соответствие плотности жилищного фонда района размещения проектируемого участка генеральному плану города и проектам детальных планировок;
4) наличие объектов социальной сферы для проектируемого объекта;
5) соблюдение архитектурно-пространственной стилистики согласно проектам детальных планировок и генерального плана города;
6) соответствие решений проекта параметрам инженерных сетей по генеральному плану и проектам детальных планировок.
По результатам рассматриваемого проекта совет методом голосования утверждает проект с замечаниями, возвращает на доработку или отказывает.
Отметим, что решения совета считаются правомочными, если в заседании приняли участие не менее 2/3 его членов. В случае воздержания от голосования член совета обязан приложить к протоколу текст своего особого мнения.
Напомним, в состав градостроительного совета вошли эксперты в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, транспорта, инклюзии, экологии, креативной экономики, социологии, экономики.
Важно, что в заседаниях совета также могут принимать участие приглашенные эксперты в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов. Таким образом, все аспекты градостроительных и архитектурных проектов будут изучаться одновременно.