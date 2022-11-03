Градостроительный кодекс станет импульсом для строительной отрасли - НПП «Атамекен»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принятие Градостроительного кодекса станет импульсом для развития строительной отрасли и позволит вывести ее на качественно новый уровень. Об этом заявил председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению бизнеса, законодательство сферы строительства не соответствует передовому опыту развитых стран и практически стало тормозом для внедрения инноваций и привлечения инвестиций.

«В первую очередь, строительный бизнес ожидает документ, разработанный с учетом современных реалий, поскольку «новые времена диктуют новые правила». Во-вторых, мы ждем, что в новом кодексе будут прописаны четкие меры ответственности, которые будут гарантировать неотвратимость наказания. В-третьих, как сказал Глава государства, мы наконец-то сможем выйти из забюрократизированной системы и сократить коррупционные риски», - сказал президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков на встрече в преддверии Съезда НПП «Атамекен» .

Как прокомментировал председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, палата совместно с бизнес-сообществом поднимала вопрос о создании градостроительного кодекса, начиная с 2016 года.

«Сегодня, когда принятие Градостроительного кодекса уже озвучено Главой государства, мы четко понимаем, что никто больше не сможет трактовать нормативно-правовые акты в своих интересах, тем самым искусственно создавая барьеры для предпринимателей. Мы ожидаем, что принятие нового документа станет своеобразным импульсом для строительной отрасли и позволит вывести ее на качественно новый уровень», - заявил Баталов сегодня на предсъездной рабочей встрече с центральными госорганами.

Напомним, в своем ежегодном Послании народу Касым-Жомарт Токаев поручил создать концептуально новый документ – Градостроительный кодекс.



