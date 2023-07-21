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    Град размером с теннисный мяч выпал в Италии, 110 человек пострадали

    21 Июля 2023, 10:20

    РИМ. КАЗИНФОРМ - 110 человек получили ранения после того, как на северо-восточный регион Венето в Италии обрушился град размером с теннисный мяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Губернатор Венето Лука Зайя заявил, что пострадавшие получили травмы в результате удара градом или разбитого стекла.

    «Я благодарю спасателей и технических работников, которые продолжают работу по нормализации ситуации и оценке ущерба», —отметил Зайя.

    «Град был совершенно необычный, с неба падали ледяные камни, которые в некоторых случаях были диаметром более 10 сантиметров». Губернатор объявил чрезвычайное положение в регионе.

    Службы экстренной помощи отреагировали на более 500 обращений за помощью в связи с повреждением имущества и телесными повреждениями, сообщила региональная служба гражданской защиты Венето, передает CNN.

    Рабочие удаляли стекла из разбитых окон и рубили деревья, которые сильно пострадали во время непогоды.

    В этом году в Европе произошли резкие изменения погоды.

    Италия, Испания и Греция уже несколько дней борются с неумолимой жарой. В итальянской столице Риме во вторник установился новый рекорд температуры — 41 градус Цельсия.

    Итальянское метеорологическое агентство назвало последнюю волну жары Цербером в честь трехголового монстра, который фигурирует в «Аде» Данте в качестве стража врат ада.

    В мае некоторые части северного итальянского региона Эмилия-Романья пострадали от небывалого по силе наводнения, когда более 20 рек в регионе вышли из берегов и вызвали волну оползней.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Италия Погода Мировые новости
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