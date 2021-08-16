Град обрушился на Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы делятся в социальных сетях фотографиями града, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Алматы 20 градусов тепла, сильный ливень. Алматинцы в соцсетях делятся фотографиями и видео прошедшего в некоторых районах города града.

Согласно прогнозу Казгидромета, в ближайшие дни в Алматы ожидается погода без осадков. В горных районах - дождь, гроза и град.

В целом, 17-19 августа обширный антициклон продолжит свое влияние на территорию Казахстана, где ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, востоке и юго-востоке, с прохождением фронтальных разделов, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер.