Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Град обрушился на Алматы

16 Августа 2021 14:47
Поделиться:
Град обрушился на Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы делятся в социальных сетях фотографиями града, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вакцинация в Алматы: за полгода привито 811 тысяч человек
Ситуация с коронавирусом в Алматы: за сутки свыше 1,5 тысяч заразившихся Осужден экс-руководитель отдела территориальной инспекции Алматы при Минсельхозе В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы

Сегодня в Алматы 20 градусов тепла, сильный ливень. Алматинцы в соцсетях делятся фотографиями и видео прошедшего в некоторых районах города града.

Согласно прогнозу Казгидромета, в ближайшие дни в Алматы ожидается погода без осадков. В горных районах - дождь, гроза и град.

В целом, 17-19 августа обширный антициклон продолжит свое влияние на территорию Казахстана, где ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, востоке и юго-востоке, с прохождением фронтальных разделов, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Новости по теме
Вакцинация в Алматы: за полгода привито 811 тысяч человек
Ситуация с коронавирусом в Алматы: за сутки свыше 1,5 тысяч заразившихся
Осужден экс-руководитель отдела территориальной инспекции Алматы при Минсельхозе
В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
Популярное
1 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
2 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
3 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
4 Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
5 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
6 18-летняя семейчанка выпрыгнула с 9 этажа, спасаясь от пожара
Читайте также
При каких условиях в Алматы снимут ограничительные меры
Пенсионерка с внуком культивировали наркотики в Алматы
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
18-летняя семейчанка выпрыгнула с 9 этажа, спасаясь от пожара
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив