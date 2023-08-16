Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Град и мокрый снег ожидаются на востоке Казахстана

    16 Августа 2023, 00:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК 16 августа сохраняются дожди с грозами, в горных районах юго-востока страны - осадки в виде дождя и мокрого снега, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Лишь на юге, севере и в центре республики под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер. На севере, в центре РК в ночные и утренние часы ожидается туман. На востоке страны днем - град.

    Днем на большей части Атырауской области ожидается сильная жара до 36°С.

    В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской областей, на западе области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, западе Северо-Казахстанской, на юге Алматинской, на западе Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какая погода ожидается в трех мегаполисах Казахстана в ближайшие дни
    В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    В Алматы и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области