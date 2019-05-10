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Грабителя в медицинской маске задержали столичные полицейские

10 Мая 2019 11:10 347
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Грабителя в медицинской маске задержали столичные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Нур-Султан с помощью системы камер видеонаблюдения задержали грабителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

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В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в медицинской маске, угрожая оружием, похитил деньги из кассы магазина.

Оперативникам столичного департамента отыскать грабителя  удалось в кратчайшие сроки. Им оказался 23- летний  житель Алматинской области.

Как установлено, подозреваемый ночью зашел в магазин и, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, забрал  деньги и скрылся.

Сейчас задержаный водворен в изолятор временного содержания ДП  столицы. В отношении мужчины  проводится расследование по статье «Разбой» УК РК.  Вещественные доказательства изъяты.

Также проверяется причастность подозреваемого к  другим ранее совершенным преступлениям. Граждан, пострадавших от противоправных действий данного гражданина, просим обратиться в ДП города Нур-Султан по адресу Бейбітшілік 19 или позвонить по телефону: 8(7172) 71-63-16,  либо  по номеру 102.


Грабителя в медицинской маске задержали столичные полицейские 

 

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Ключевые слова: МВД РК, Нур-Султан,
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