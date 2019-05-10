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Грабителя в медицинской маске задержали столичные полицейские
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Нур-Султан с помощью системы камер видеонаблюдения задержали грабителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в медицинской маске, угрожая оружием, похитил деньги из кассы магазина.
Оперативникам столичного департамента отыскать грабителя удалось в кратчайшие сроки. Им оказался 23- летний житель Алматинской области.
Как установлено, подозреваемый ночью зашел в магазин и, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, забрал деньги и скрылся.
Сейчас задержаный водворен в изолятор временного содержания ДП столицы. В отношении мужчины проводится расследование по статье «Разбой» УК РК. Вещественные доказательства изъяты.
Также проверяется причастность подозреваемого к другим ранее совершенным преступлениям. Граждан, пострадавших от противоправных действий данного гражданина, просим обратиться в ДП города Нур-Султан по адресу Бейбітшілік 19 или позвонить по телефону: 8(7172) 71-63-16, либо по номеру 102.
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