Грабителя в медицинской маске задержали столичные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Нур-Султан с помощью системы камер видеонаблюдения задержали грабителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в медицинской маске, угрожая оружием, похитил деньги из кассы магазина.

Оперативникам столичного департамента отыскать грабителя удалось в кратчайшие сроки. Им оказался 23- летний житель Алматинской области.

Как установлено, подозреваемый ночью зашел в магазин и, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, забрал деньги и скрылся.



Сейчас задержаный водворен в изолятор временного содержания ДП столицы. В отношении мужчины проводится расследование по статье «Разбой» УК РК. Вещественные доказательства изъяты.



Также проверяется причастность подозреваемого к другим ранее совершенным преступлениям. Граждан, пострадавших от противоправных действий данного гражданина, просим обратиться в ДП города Нур-Султан по адресу Бейбітшілік 19 или позвонить по телефону: 8(7172) 71-63-16, либо по номеру 102.



