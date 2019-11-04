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    Грабители протаранили церковь из списка ЮНЕСКО во Франции

    4 Ноября 2019, 19:11

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В ночь с воскресенья на понедельник неизвестные с целью ограбления совершили таран церкви во Франции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Republique des Pyrenees.

    Кафедральный Сент-Мари, расположенный в департаменте Атлантические Пиренеи, был протаранен автомобилем. Эта церковь входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Злоумышленники пробили двери церкви с помощью ствола дерева, прикрепленного к транспортному средству, и похитили изделия из золота и серебра, а также элементы одеяний священников, датируемых 16 веком.

    Налетчики бросили разбитый автомобиль на месте преступления и скрылись на запасной машине. Полиция проводит расследование.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Происшествия ЮНЕСКО Франция
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