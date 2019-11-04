Грабители протаранили церковь из списка ЮНЕСКО во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В ночь с воскресенья на понедельник неизвестные с целью ограбления совершили таран церкви во Франции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Republique des Pyrenees.

Кафедральный Сент-Мари, расположенный в департаменте Атлантические Пиренеи, был протаранен автомобилем. Эта церковь входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Злоумышленники пробили двери церкви с помощью ствола дерева, прикрепленного к транспортному средству, и похитили изделия из золота и серебра, а также элементы одеяний священников, датируемых 16 веком.

Налетчики бросили разбитый автомобиль на месте преступления и скрылись на запасной машине. Полиция проводит расследование.