Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Грабители напали на водителя такси в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

30 июля в Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение о том, что у одной из торговых точек по улице Ермекова произошло нападение на таксиста. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

34-летний потерпевший пояснил, что работает водителем такси. Вечером он обслужил двух незнакомых мужчин, которых отвез на один адрес, потом на другой. Когда возникла необходимость оплаты за услуги такси, клиенты повели себя дерзко.

Пользуясь физическим превосходством, злоумышленники нанесли водителю телесные повреждения, отобрали у него выручку в размере 34 тыс. тенге и, вытолкнув из салона, скрылись на автомобиле потерпевшего. Сумма ущерба составила 6 млн 124 тысячи тенге.

Таксист описал внешние приметы злоумышленников: одному из них на вид было 25 лет, другому – 35 лет. Он отметил, что сможет их опознать.

Вскоре, во время прочесывания кварталов города, один из нарядов полка патрульной полиции УП города Караганды обнаружил брошенную грабителями автомашину потерпевшего.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж».

Сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность одного из нападавших, состоявшего на учете в полиции за совершение имущественных преступлений.

1 августа они задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 22 и 33 лет. Они дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование.





Фото: polisia.kz