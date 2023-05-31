Грабитель вломился в пекарню в Ванкувере, помыл пол и угостился кексами

ВАНКУВЕР. КАЗИНФОРМ - Необычная кража со взломом произошла на днях в Ванкувере – мужчина украл коробку кексов из местной пекарни в Ванкувере, но перед этим он помыл пол на месте преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBC.ca.

На кадрах с камер наблюдения из пекарни Sweet Something, расположенной в районе Данбар на юго-западе Ванкувера, видно, как мужчина выбивает ногой стеклянную дверь пекарни ночью.

Побродив внутри полчаса, он моет пол и собирает разбитое стекло, а затем удаляется восвояси с коробкой с шестью кексами.

Владелица пекарни Эмма Ирвин разместила видео ограбления в TikTok, которое на момент написания статьи набрало более миллиона просмотров.

Ирвин говорит, что мужчина появился перед заведением около 3 часов утра в пятницу, задержался снаружи и несколько раз постучал в дверь, прежде чем вломиться вовнутрь примерно через полчаса, разбив стеклянную дверь.

Сначала он побродил внутри пекарни, воспользовался туалетом, а затем, видимо, решив насладиться атмосферой заведения, просто посидел минут 15 на стуле.

«Он не торопился, решил отдохнуть. Должно быть, он очень устал от того, что вломился в мою пекарню», — пошутила Ирвин в видео.

На кадрах видно, как чуть позже «образцово-показательный» грабитель берет швабру и ведро и убирает разбитое стекло на полу.

Мужчина также сделал селфи на сотовый телефон, оставленный в пекарне.

Ирвин добавила, что грабитель украл лишь коробку с шестью шоколадными кексами со вкусом шампанского.