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    Грабитель напал на карагандинку в подъезде

    6 Января 2023, 11:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Грабителя, отобравшего у женщины мобильник, задержали полицейские Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Кировский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение, что в одном из микрорайонов произошло дерзкое ограбление. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа.

    31-летняя потерпевшая рассказала, что возвращалась домой и разговаривала по телефону.

    «Она зашла в подъезд многоквартирного дома и в этот момент на нее напал злоумышленник. Применив силу, он отобрал мобильник и скрылся. Сумма ущерба составила 80 тысяч тенге. По «горячим следам» сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 37-летнего жителя одного из сельских районов. Он дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято», - сообщили в полиции.

    Ведется досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж».
    Карагандинская область Караганда
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