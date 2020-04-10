Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    GPS и Bluetooth для профилактики коронавируса планируют использовать в Норвегии

    10 Апреля 2020, 08:15

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI), являющийся главным координатором по борьбе с коронавирусом в стране, после католических пасхальных каникул планирует запустить мобильное приложение, которое позволить определять, приближался ли здоровый человек к инфицированному COVID-19 на расстояние менее двух метров в течение более 15 минут – времени, достаточного для заражения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Если человек, который установил приложение, получает подтверждение, что у него заражение, то остальные, у кого есть подобное приложение, будут также уведомлены об этом. Вместе с тем в целях конфиденциальности вам не сообщат, когда, где и в течение какого времени вы общались с зараженным коронавирусом.

    «Мы прилагаем все усилия, чтобы закончить эту разработку», – отметил региональный директор FHI Ган Пегги Кнудсен, пояснив, что разработанное приложение будет использовать для определения нежелательных контактов сигналы GPS и Bluetooth.

    Г. Кнудсен выразил надежду, что приложение загрузят как можно больше людей, при этом подчеркнув важность добровольности такого решения.


    Автор:

    Ильяс Омаров

    Здравоохранение Связь, ТВ, IT Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Образование и медицина должны быть бесплатными для народа – мажилисмен Асхат Рахимжанов объяснил депзапрос
    Опухоль головного мозга удалили врачи жителю Семея
    Около 3 млрд тенге выделено на лечение пациентов с заболеваниями крови в Карагандинской области
    ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров