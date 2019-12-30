ГП о расследовании крушения самолета близ Алматы: Будет дана правовая оценка всем действиям должностных лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расследование дела по крушению самолета Bek Air близ Алматы прокомментировал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Генпрокуратура назначила процессуальных прокуроров по этому (делу). Будет тщательно и объективно проведено расследование, по результатам которого будут выявлены причины, с учетом получения соответствующих заключений будет дана правовая оценка всем действиям, в том числе и должностных лиц», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов после брифинга в СЦК.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что будет проведен комплекс мероприятий по расследованию, начиная от выделения земельных участков и до происшествия.

«Имеется поручение Главы государства, создана следственно-оперативная группа. Контроль возложен на Генеральную прокуратуру, расследование продолжается. Будем дополнительно информировать вас. Есть тайна следствия. Как будет получена какая-то информация, результаты расследования, вам будет сообщено», - резюмировал Марат Ахметжанов.