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    Гозаль Айнитдинова завершила выступление в одиночном разряде  на турнире в Грузии

    18 Мая 2023, 20:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Гозаль Айнитдинова (480-е место в рейтинге WTA) сыграла против россиянки Екатерины Маклаковой (402-е место) на турнире ITF в Качрети (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Айнитдинова выиграла первый сет — 6:4, но проиграла второй и третий — 3:6, 2:6. Таким образом, казахстанка завершила выступление на турнире в одиночном разряде. Что касается парного разряда, то Гозаль Айнитдинова играет в паре именно с Екатериной Маклаковой: они встретятся с французским дуэтом Эмма Маццони / Джульетт Маццони.

    Призовой фонд турнира в Качрети составляет 25 000 долларов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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