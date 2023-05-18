Гозаль Айнитдинова завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Гозаль Айнитдинова (480-е место в рейтинге WTA) сыграла против россиянки Екатерины Маклаковой (402-е место) на турнире ITF в Качрети (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Айнитдинова выиграла первый сет — 6:4, но проиграла второй и третий — 3:6, 2:6. Таким образом, казахстанка завершила выступление на турнире в одиночном разряде. Что касается парного разряда, то Гозаль Айнитдинова играет в паре именно с Екатериной Маклаковой: они встретятся с французским дуэтом Эмма Маццони / Джульетт Маццони.

Призовой фонд турнира в Качрети составляет 25 000 долларов.



