Говорить об итогах продления учебного года еще рано - Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова высказалась о пользе продления учебного года до 36 недель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решение о продлении учебного года до 36 недель принято, но говорить об итогах еще, думаю, что рано. Поскольку сегодня еще 15 мая, учебный год еще идет. Мы будем подытоживать качество знаний, будем также замерять. Об этом наверное можно будет сказать чуть позже. В целом хотим сказать, что оценивание в школах идет на основании критериального оценивания. Это учительская оценка. СОР-ы и СОЧ-и, которые сдают в школах, отслеживаются. Мы видим эти оценки в электронных журналах. Вместе с тем, есть и независимая оценка. Это внешняя казахстанская оценка – мониторинг образовательных достижений обучающихся. Буквально 11 мая мы завершили эту процедуру. 25% организаций образований участвовало в мониторинге. Необходимые итоги мы выдадим в летний период», - прокомментировала на брифинге в СЦК Шолпан Каринова.

В ходе пресс-конференции первый вице-министр просвещения также ответила на вопрос журналиста о том, будет ли в этом году работать летняя школа.

«Проведение летних школ – это меры по случаю действия в стране ограничительных мероприятий из-за коронавируса. На самом деле обучение проводилось в разных форматах. В те годы мы принимали решение о продлении учебного года, чтобы обеспечить качество знаний. В этом году с 1 июня начинаются летние каникулы. Учебный год завершается 31 мая. Школы будут открывать пришкольные площадки в основном для учащихся начальных классов, среднего звена. Более старшие дети могут продолжить летний отдых в лагерях и на школьных площадках», - пояснила Шолпан Каринова.



