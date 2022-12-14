Готовые производственные площадки будут предоставлять инвесторам в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков поделился планами по совершенствованию процесса привлечения инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На расширенном заседании Правительства Глава государства поставил конкретные задачи по основным направлениям социально-экономического развития страны. Восемь поручений относится к компетенции Министерства национальной экономики. В целях реформирования тарифной политики прорабатывается инициатива «Тариф в обмен на инвестиции». Она направлена на обновление коммунальной инфраструктуры через стимулирование новых инвестиций в отрасль», - сказал Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

По его словам, планируется снижение на 20% показателя износа сетей к 2029 году.

«Переход на новые подходы к тарифной политике будет обеспечен в рамках реализации соответствующей дорожной карты. В настоящее время для увеличения инвестиций в целях обновления коммунальных сетей готовятся изменения в законодательство о естественных монополиях. Что касается поручения по актуализации Программы повышения доходов населения до 2025 года, то в текущем году высокий уровень инфляции оказывает негативное воздействие на доходы населения. Кроме того, с 1 января 2023 года до 70 тысяч тенге будет увеличена минимальная заработная плата. Учитывая данные изменения, в настоящее время государственными органами прорабатываются новые подходы для актуализации программы», - сообщил вице-министр.

Для облегчения процесса заключения соглашений об инвестициях подготовлены изменения в Предпринимательский кодекс.

«Соответствующий проект закона находится на рассмотрении Сената Парламента. За счет перехода от приоритетных к перечню запрещенных видов деятельности расширится сфера применения соглашений об инвестициях. Для снижения расходов инвесторов и ускорения принятия инвестиционных решений проводится работа по предоставлению готовых производственных площадок по типу «ready-built factory», - добавил Тимур Жаксылыков.

Также первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков рассказал о запланированной работе по улучшению качества жизни сельского населения страны. По его словам, в марте 2023 года примут Концепцию развития сельских территорий Казахстана.



