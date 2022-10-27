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    Готовы проявлять свою идентичность - директор телеканала Jibek Joly

    27 Октября 2022, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Творческие направления телеканала Jibek Joly назвал директор канала Константин Харламов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснил Константин Харламов, популярность некоторых явлений и их вирусный характер зачастую говорят больше, чем многие замеры. Он отметил, что развитие телеканала имеет несколько направлений.

    «Нам важно продумывать, как репрезентировать новую трансформирующуюся идентичность с помощью видеоряда. В эпоху YouTube, девальвирующего качества изображения в пользу содержания нашей новой миссией может стать именно создание новой визуальной эстетики - нового визуального телеискусства», - сказал Константин Харламов на площадке Astana Media Week.

    По его словам, необходимо, чтобы Казахстан узнавали через бизнесменов, политиков, деятелей искусства, гражданских активистов: всех тех, кто представляет казахстанцев как думающую, неравнодушную и созидательную нацию. Делать это необходимо посредством таких проектов, как телеканал Jibek Joly.

    «Мы - государственный телеканал, наш главный ньюсмейкер - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который продвигает повестку страны глобально. Мы также канал о семейных ценностях. Кто же семья? Все казахстанцы и все наши братья по Центральной Азии. Разные, но в чем-то одновременно похожие», - подчеркнул Константин Харламов.

    Директор телеканала Jibek Joly отметил, что в стране бурно развивается стендап-движение, которое составляет достойную конкуренцию российским форматам.

    «Невероятную популярность обретает казахоязычный Kazakh Stand up, в поле зрения которого довольно щепетильные вопросы нашей социальной повестки. Этот тренд, на наш взгляд, сигнализирует о запросе на эмоции, искренность, диалог с властью. Он набирает обороты вслед за объявленной демократизацией под ставшим уже брендом «Слышащего государства» и Нового Казахстана», - заявил директор Jibek Joly.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    СМИ JIBEK JOLY
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