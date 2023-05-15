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    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов

    15 Мая 2023, 07:57

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президентские и парламентские выборы 14 мая в Турции стали праздником демократии. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в ночь на понедельник к согражданам, собравшимся у центрального офиса правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    По словам турецкого лидера, предварительные результаты голосования демонстрируют большой отрыв ПСР и ее кандидата на пост президента от других политических сил страны.

    «Победителем на выборах вне зависимости от показателей стала Турция и ее народ. Голосование 14 мая стало одним из самых рекордных по явке в истории выборных процессов нашей страны. В течении всей политической карьеры, мы проявляли уважение к воле народа. Выражаем уважение к мнению избирателей и на текущих выборах и всех последующих. Разница в голосах составляет приблизительно 2,6 млн в нашу пользу. Итоговые результаты лишь увеличат этот разрыв. Поэтому мы все еще верим в возможность победы в первом туре [президентских выборов]. Если же народ сделал выбор в пользу второго тура, то мы готовы принять и это решение», - сказал турецкий лидер.

    Эрдоган сказал, что благодарен каждому из 27 млн избирателей, поддержавших его кандидатуру на выборах президента. «Вместе с тем я благодарен всем 56 миллионам избирателей, пришедших на избирательные участки», - подчеркнул политик.

    Президент Эрдоган отметил, что выборы в парламент Турции, даже при предварительном раскладе сил, говорят о наличии большинства у «Союза народа», в состав которого входит ПСР.

    Как передает TRT Haber в Twitter, председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер озвучил общий процент обработанных бюллетней для голосования с 97,87 процента урн. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,34% голосов избирателей,

    лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу - 44, 98%, кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган - 5,24%, председатель партии «Родина» Мухаррем Индже - 0,43%.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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