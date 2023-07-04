Готовы оказать содействие казахстанскому председательству на ШОС – председатель КНР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Президента Казахстана с принятием председательства в Совете глав государств-членов ШОС. Председатель КНР отметил, что китайская сторона готова оказать всемерное содействие казахстанскому председательству в ШОС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю Президента Касым-Жомарта Токаева с принятием председательства в Совете глав государств-членов ШОС. Китайская сторона готова вместе с государствами-членами оказать всемерное содействие казахстанскому председательству. Как говорится, на правильном пути мы сообща добиваемся великих целей. ШОС идет в ногу с веянием эпохи, соответствует направлению прогресса человечества, будет непременно динамично развиваться и укрепляться при наших совместных усилиях», - сказал председатель КНР Си Цзиньпин на 23-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время китайский народ продвигает собственную модернизацию под руководством Компартии Китая.

«Китайская модернизация отличается тем, что она охватывает огромную численность населения, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, а также гармоничного сосуществования человека и природы. В тоже время она осуществляется при следовании по пути мирного развития, создает новую форму человеческой цивилизации. Мы готовы своими новыми достижениями в китайской модернизации предоставить миру, в том числе партнерам по ШОС, новые возможности во имя прекрасного мира», - отметил он.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС. В ходе заседания Президент Казахстана предложил провести Цифровой форум ШОС в Астане в 2024 году, создать инвестиционный фонд ШОС, а также предложил новую стратегию развития ШОС.

Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства. Новая Стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям взаимодействия стран-участниц Организации.

Кроме того, казахстанский лидер предложил к следующему Астанинскому Саммиту согласовать Энергетическую стратегию ШОС и выразил готовность провести Энергетический форум в Казахстане.

Вместе с тем, сегодня Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения.

Полный текст выступления Президента Казахстана на заседании Совета глав государств-членов ШОС можно прочесть здесь.