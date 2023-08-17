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    Готовы ли школы Алматы к новому учебному году

    17 Августа 2023, 01:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева на встрече с акимом города сообщила, что готовность школ к предстоящему учебному году составляет 95%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, в ряде зданий школ завершаются работы по сейсмоусилению. Работы идут согласно графику. Она заверила, что к концу августа будет обеспечена 100% готовность школ.

    Акиму Ерболату Досаеву показали школу-гимназии № 200 в микрорайоне «Акжар», где обучаются 2200 детей. В здании школы во время летних каникул завершили текущий ремонт. Важным результатом работ стала модернизация библиотеки.

    «Ерболат Досаев осмотрел библиотеку, проверил доступность для учащихся онлайн-платформы библиотеки Kitap.kz, подписка к которой будет у алматинских школьников с 1 сентября. В библиотеке новой модели помимо расширения книжного фонда и технического оснащения созданы удобные площадки для творческого развития учащихся», - отметили в пресс-службе акимата города.

    Сообщается, что в более 200 государственных школах Алматы функционируют библиотеки нового формата. По мере проведения ремонтных работ будут охвачены все 100%.

    Аким мегаполиса также посетил актовый зал и столовые зоны, где обратил внимание руководства школы на важность качественного и сбалансированного питания детей.

    В рамках исполнения поручения Главы государства в Алматы школьники 1-4-х классов, а также все учащиеся из малообеспеченных семей вне зависимости от класса обучения обеспечены бесплатным питанием.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование школа
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