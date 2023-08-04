Готовы к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана - гендиректор КТК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы деятельности Каспийского Трубопроводного Консорциума обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Было отмечено, что на сегодняшний день обеспечивается бесперебойная перевалка нефти на Морском терминале КТК, отгрузка на танкера осуществляется в штатном режиме.

Стороны также обсудили завершение реализации программы устранения узких мест, ориентированной на повышение пропускной способности нефтепровода Тенгиз-Новороссийск до 82 млн тонн углеводородного сырья в год. Николай Горбань проинформировал Алихана Смаилова о том, что КТК уже достиг механической готовности к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана.

В частности, в июле было завершено строительство одного из крупнейших и важнейших объектов – новой системы измерений количества и показателей качества нефти на Морском терминале КТК под Новороссийском. Данная система сможет обеспечить отгрузку сырья одновременно с трех выносных причальных устройств, что, в свою очередь, позволит наращивать транспортировку сырой нефти после вынужденных простоев в период весенних и осенних штормов.

В ходе встречи также рассмотрены вопросы обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов КТК в Атырауской области, налогообложения и выплаты дивидендов акционерам. Так, генеральный директор сообщил главе Правительства РК, что в июле 2023 года Консорциум впервые выплатил дивиденды отдельно акционерам АО «КТК-К» в Республике Казахстан.