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    Готовы к дальнейшему развитию казахстанско-катарских отношений – Президент РК

    12 Октября 2022, 11:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан не забудет вклад и всестороннюю поддержку Катара в благоустройство нашей страны. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий год будет посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Это особый юбилей. За этот период мы установили тесное сотрудничество, выстроили конструктивный политический диалог. Все это основано на крепкой дружбе и прочном партнерстве», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном составе с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Глава государства подчеркнул, что мечеть Аль-Фараби в Астане и образовательный центр имени шейха Тамима являются ярким примером этого.

    «Также недавно началось строительство перинатальной больницы в поселке Отеген батыр, в Алматинской области. Мы никогда не забудем вклад и всестороннюю поддержку Государства Катар в благоустройство нашей страны. От всего сердца выражаем благодарность. Мы готовы и в будущем развивать казахстанско-катарские отношения», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт Катар
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