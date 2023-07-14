Готовность ТЭЦ ВКО составляет 32% - глава Минэнерго

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев находится с рабочим визитом в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе своего выступления на встрече с населением Восточно-Казахстанской области министр сообщил, что на текущую дату объем производства электроэнергии в регионе составил 3,4 млрд кВтч, при объеме внутреннего потребления области 3,9 млрд кВтч.

Общая протяженность электрических сетей региона составляет более 21 тысячи км.

Установленные тарифы для населения – 13,948 тг/кВтч, для юридических лиц – 23,554 тг/кВтч, для бюджетных организаций – 42,158 тг/кВтч.

Алмасадам Саткалиев в своем докладе отметил, что на сегодня готовность ТЭЦ региона составляет 32%. На ГЭС ремонты выполнены на 64%. Завершен капитальный ремонт 165 км электрических сетей или 30% от плана.

Техническое обследование тепловых сетей завершено по городам Усть-Каменогорск, Риддер и Шемонаиха.

Глава энергетического ведомства отдельно остановился о ходе прохождения ремонтной кампании на Риддерской ТЭЦ.

Совместно с Министерством финансов и областным акиматом отработан механизм выделения средств из резерва Правительства. Получены государственные экспертизы на проектно-сметные документации по ремонту. Общая сумма ремонтных работ составляет 8,3 млрд тенге.

При этом, на ремонтные работы на Риддерской ТЭЦ привлечены 8 подрядных организаций.

Ремонтные работы на Риддерской ТЭЦ планируется завершить по графику до начала отопительного сезона.

Ранее глава Минэнерго рассказал, какие меры принимаются по газификации ВКО.