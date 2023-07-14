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    Готовность ТЭЦ ВКО составляет 32% - глава Минэнерго

    14 Июля 2023, 12:25

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев находится с рабочим визитом в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе своего выступления на встрече с населением Восточно-Казахстанской области министр сообщил, что на текущую дату объем производства электроэнергии в регионе составил 3,4 млрд кВтч, при объеме внутреннего потребления области 3,9 млрд кВтч.

    Общая протяженность электрических сетей региона составляет более 21 тысячи км.

    Установленные тарифы для населения – 13,948 тг/кВтч, для юридических лиц – 23,554 тг/кВтч, для бюджетных организаций – 42,158 тг/кВтч.

    Алмасадам Саткалиев в своем докладе отметил, что на сегодня готовность ТЭЦ региона составляет 32%. На ГЭС ремонты выполнены на 64%. Завершен капитальный ремонт 165 км электрических сетей или 30% от плана.

    Техническое обследование тепловых сетей завершено по городам Усть-Каменогорск, Риддер и Шемонаиха.

    Глава энергетического ведомства отдельно остановился о ходе прохождения ремонтной кампании на Риддерской ТЭЦ.

    Совместно с Министерством финансов и областным акиматом отработан механизм выделения средств из резерва Правительства. Получены государственные экспертизы на проектно-сметные документации по ремонту. Общая сумма ремонтных работ составляет 8,3 млрд тенге.

    При этом, на ремонтные работы на Риддерской ТЭЦ привлечены 8 подрядных организаций.

    Ремонтные работы на Риддерской ТЭЦ планируется завершить по графику до начала отопительного сезона.

    Ранее глава Минэнерго рассказал, какие меры принимаются по газификации ВКО.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Энергетика Восточно-Казахстанская область Минэнерго РК Отопительный сезон ТЭЦ
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