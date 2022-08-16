Готовность спецтехники к работе в зимний период составляет 74%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК «Ашық сағат алаңы» прошло совещание по вопросам готовности автодорог республики к зимнему сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Совещание модерировал председатель Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин, в обсуждении через ZOOM приняли участие представители АО «НК «КазАвтоЖол», ТОО «Казахавтодор», независимые эксперты и перевозчики.

По информации ТОО «Казахавтодор», готовность спецтехники к работе в зимний период составляет 74%. Руководитель компании Самат Гилимов отметил, что для работы в предстоящий сезон необходимо привлечь около 400 единиц арендной техники из частной собственности.

«Сейчас нам нужно 2 836 единиц техники. В наличии только 1 117 единиц. 524 из них не подлежат ремонту», - сообщил он.

Также в компании отметили, что, несмотря на повышение зарплат на 30%, существуют трудности с сохранением квалифицированных специалистов.

«При вашей поддержке мы увеличили оплату труда. Поэтому проблема нехватки рабочих постепенно уменьшается. Но есть вероятность оттока высококвалифицированных специалистов», - сказал С. Гилимов.

Кроме того, в ходе совещания был затронут вопрос о качестве дорог. Например, перевозчик Кирилл Гадецкий пожаловался на состояние участка после пересечения границы между Кызылординской и Актюбинской областями.

«Ремонт делают, но латки вылетают через месяц. Там, где сплошным полотном асфальт уложили, через месяц образуются колеи глубиной до 40 см. Это плохо отражается на сроках доставки грузов», - сказал предприниматель.

Председатель КАД ответил, что участок Кызылорда – Аральск – Актобе действительно подвержен износу.

«Данный участок очень загружен и не был рассчитан под существующую нагрузку. Учитывая современную интенсивность транспортного потока, в ближайшей перспективе планируется осуществить реконструкцию участка с переводом в первую категорию. До начала работ будут проводиться поддерживающие мероприятия в виде краткосрочного ремонта», - сказал Т. Абдуллин.



Фото: пресс-служба МИИР РК

