Готовность спасателей к паводковому периоду проверили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане проверили готовность техники и личного состава к паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

С целью готовности к паводковому периоду 2020 года проведена проверка материально-технических средств, а именно пожарно-насосных станций, переносных и прицепных мотопомп, проверка на комплектность и работоспособность с забором и подачей воды. Все 169 переносных и 15 прицепных мотопомп, имеющихся на вооружении службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ в рабочем состоянии и полностью укомплектованы необходимым количеством рукавов. В городах Усть-Каменогорск, Семей и Алтай на вооружении находятся 7 пожарно-насосных станций.

«С личным составом проведены теоретические и практические занятия по назначению, устройству, порядку эксплуатации и технике безопасности при работе с прицепными и переносными мотопомпами. Приведены в готовность 50 надувных лодок, катера, лодочные моторы. Личный состав, задействованный в паводковый период, оснащен гидрокомбенизонами Лиман (Дюна) в количестве 708 штук и 526 комплектами прорезиненных гидрокомбинезонов с капюшоном и ботами», — пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Всего по области в паводковый период будет задействована высокопроходимая техника – вахтовые автобусы на базе автомобилей КамАЗ и Урал, гусеничные тягачи, КУНГи, вездеходы. Вся техника находится в исправном состоянии.

В департаменте напомнили, что в 2018 году, в рамках исполнения мероприятий Дорожной карты «О материально-техническом оснащении территориальных подразделений и подведомственных государственных учреждений КЧС МВД РК на 2018-2020 годы» с местного бюджета ДЧС было выделено 450 млн 388 тыс. тенге.

На сумму 368 млн 150 тысяч были приобретены 2 пожарные автолестницы, 4 аварийно-спасательных автомобиля повышенной проходимости со спасательным оборудованием, 4 прицепных мотопомпы, 4 комплекта гидравлического аварийно-спасательного оборудования, 500 гидрокомбинезонов, 100 спасательных жилетов, 1000 изолирующих противогазов с панорамными масками. Еще 20 переносных мотопомп и 100 водонепроницаемых комбинезона не закуплены в связи с отказом поставщиков. Деньги, предусмотренные на данный закуп – 82 млн 238 тысяч, были возвращены в областной бюджет.

Кроме того, в 2019 году за счет республиканского бюджета поступили 175 цифровых радиостанций, 3 автомобиля УАЗ, 1 автомобиль LADA, 1 автомобиль Hyundai Elantra и 8 прицепных мотопомп. Также область оснастили 2 вездеходами - болотоходами ШЕРП с прицепами и 2 снегоходами.





Фото: ДЧС ВКО