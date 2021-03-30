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    Готовность сельхозтехники к весенне-полевым работам составляет 97% - Сапархан Омаров

    30 Марта 2021, 11:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О техническом обеспечении весенне-полевых работ по стране рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях имеется в наличии 141,7 тысячи тракторов, 73,2 тысячи сеялок, 221,2 тысячи почвообрабатывающих орудий. Увеличено до 4,3 тысячи единиц наличие современных посевных комплексов, одновременно выполняющих несколько технологических операций. Этому способствуют эффективные меры государственной поддержки при приобретении сельскохозяйственной техники», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    По информации АО «КазАгроФинанс», с начала года профинансировано 1 112 единиц техники на сумму 24 млрд тенге, в том числе 458 единиц тракторов, 28 комбайнов и 626 единиц прочей техники.

    «По состоянию на 29 марта к проведению весенне-полевых работ готовность сельхозтехники составляет 97%. Подготовка техники осуществляется в плановом режиме. К началу массового проведения работ готовность техники составит 100%», - отметил министр.

    Он проинформировал, что в текущем году на проведение посевных работ по согласованию с Министерством энергетики на период февраль-июнь выделено порядка 380 тысяч тонн дизтоплива.

    По данным Минсельхоза, в 2021 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,8 млн гектаров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Транспорт Сельское хозяйство
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