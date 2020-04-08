Готовность сельхозтехники к проведению весенне-полевых работ составляет 98% - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил о том, что готовность сельхозтехники к проведению весеннее-полевых работ составляет 98%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о подготовке сельхозтехники, то согласно данным акиматов областей, по состоянию на 7 апреля к проведению весенне-полевых работ готовность сельхозтехники составляет 98%. В целях исключения длительной остановки работы товаропроизводителями формируются ремонтные бригады. Проведена соответствующая работа с сервисными компаниями по усилению выездного сервиса, а также заполнению складов необходимыми запасными частями. Планируется, что к началу проведения работ готовность техники составит 100%», - рассказал Айдарбек Сапаров.

По его словам, для своевременного проведения весенне-полевых работ на период февраль-июнь выделено 387 тысяч тонн дизтоплива. По состоянию на 8 апреля согласно утвержденному графику на 119 тысяч тонн заключено договоров , из них отгружено 103 тысячи тонн.

«Для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса АО «Аграрная кредитная корпорация» был выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета на 70 млрд тенге. Это на 10 млрд больше, чем в прошлом году. Ставка вознаграждения для конечных заемщиков составляет 5% годовых. Уже профинансированы заявки сельхозтоваровпроизводителей на сумму 54,4 млрд тенге», - отметил вице-министр.

Айдарбек Сапаров пояснил, что посевная кампания ведется в южных регионах, так в Жамбылской области осуществлен посев на площади 249 тысяч га, в Туркестанской – 167 тысяч га , Алматинской – 97 тысяч га и Кызылординской – 24 тысячи га.