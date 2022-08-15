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    • Готовность резервистов проверили в Павлодарской области

    15 Августа 2022 22:31

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В бригаде территориальной обороны, входящей в состав регионального командования «Восток», согласно плану боевой подготовки прошли сборы военнообязанных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    По отработанной схеме бригада территориальной обороны была приведена в боевую готовность. В условленном пункте был проведен прием приписного личного состава. Работа с резервистами началась с изучения теоретических вопросов.

    «Занятия с приписным составом были построены по алгоритму от теории – к практике. Командный состав батальона территориальной обороны под управлением командира батальона майора Ержана Мусабекова сработал профессионально. Обучение было организовано методически грамотно. Поэтому, во-первых, не было допущено ни одного факта нарушения воинской дисциплины и мер безопасности, во-вторых, при отработке практических действий военнообязанные показали хорошие результаты», – подытожил плановое мероприятие командир бригады полковник Аскар Рыспаев.

    В ходе практических занятий по предметам боевой подготовки военнообязанные выполнили упражнения учебных и контрольных стрельб из штатного оружия.

    «Воинские сборы – это определенная «перезагрузка», напоминание тем, кто живет обычной гражданской жизнью, что ты – прежде всего, защитник Родины. От лица резервистов хотелось бы выразить огромную благодарность личному составу войсковой части за качественную организацию занятий», – сказал военнообязанный ефрейтор запаса Арыстанбек Сеитов.

    Сборы завершились тактико-специальными учениями на полигоне «Мичурино». На этапе слаживания роты были отработаны практические действия личного состава по охране и обороне важных объектов, отражению нападения условного противника на блок-пост.

    Фото: gov.kz
    #Павлодарская область #Общество #Минобороны РК #Павлодар
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