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      Северо-Казахстанская область

    Готовность районных подразделений к паводку проверяет начальник полиции СКО

    1 Марта 2020, 19:55

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев проверяет готовность районных подразделений к предстоящему паводку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, первым главный полицейский области посетил Тайыншинский район. В 2016 году талые воды подтопили жилые дома в селах Донецкое и Келлеровка.

    М. Тулебаев проверил материально-техническое оснащение, изучил оперативную обстановку, ситуацию в населенных пунктах, подверженных подтоплению.

    «Участковым инспекторам необходимо своевременно информировать сельчан о возможных последствиях паводка и оперативно принимать меры по обеспечению безопасности граждан и их имущества. Главное – не допустить фактов гибели людей, мародерства и нарушений общественного порядка», - подчеркнул начальник полиции.

    Аким района Иван Турков вручил стражам правопорядка ключи от двух новых служебных автомашин.

    Тайыншинский район - один из самых крупных по площади районов Северо-Казахстанской области. В его составе – 18 сельских округов и город Тайынша. Население района – более 43 тыс. человек.

    В этом году в регионе к противопаводковым мероприятиям подключаются все службы области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность Паводок
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