Готовность районных подразделений к паводку проверяет начальник полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев проверяет готовность районных подразделений к предстоящему паводку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, первым главный полицейский области посетил Тайыншинский район. В 2016 году талые воды подтопили жилые дома в селах Донецкое и Келлеровка.

М. Тулебаев проверил материально-техническое оснащение, изучил оперативную обстановку, ситуацию в населенных пунктах, подверженных подтоплению.

«Участковым инспекторам необходимо своевременно информировать сельчан о возможных последствиях паводка и оперативно принимать меры по обеспечению безопасности граждан и их имущества. Главное – не допустить фактов гибели людей, мародерства и нарушений общественного порядка», - подчеркнул начальник полиции.

Аким района Иван Турков вручил стражам правопорядка ключи от двух новых служебных автомашин.

Тайыншинский район - один из самых крупных по площади районов Северо-Казахстанской области. В его составе – 18 сельских округов и город Тайынша. Население района – более 43 тыс. человек.

В этом году в регионе к противопаводковым мероприятиям подключаются все службы области.