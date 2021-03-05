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    Готовность Костанайской области к паводковому сезону проверили сотрудники ДЧС

    5 Марта 2021, 14:55

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Готовность Костанайской области к приходу большой воды проверили на учениях «Коктем-2021», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС, учения проходят во всех регионах области 4-5 марта. Их основная цель - проверить готовность органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к реагированию на возникающие ЧС в паводковый период.

    «В ходе учений была организована проверка готовности областных служб, акиматов городов и районов нашей области к предстоящему паводку. На территории региона, в городах и районах, было проведено 20 тактико-специальных учений с практической отработкой вводных, направленных республиканским и областным штабом учений»,- сообщили в ведомстве.

    Также в ходе учений проведены работы по очистке арыков, водопропускных сооружений, труб, вывоз снега с территории населенных пунктов.

    Всего на паводковый период в городах и районах области подготовлено 162 тонны ГСМ, более 9 тысяч тонн инертных материалов, 53 тысячи штук мешкотары, заключены договора-намерения на поставку продуктов питания. Определены пункты размещения людей при необходимости, места отгона домашних животных.

    Помимо этого, создана областная группировка сил и средств общей численностью 2 960 человек, 1 085 единиц техники и 116 плавсредств, 365 водооткачивающих насосов, из них 269 мотопомп.

    В целом, по информации ДЧС, Костанайская область готова к предстоящему паводку.

    Напомним, как сообщалось ранее, в паводковый период в Костанайской области в зоне риска находятся 95 населённых пунктов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Учения Костанайская область Паводок Регионы Казахстана МЧС
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