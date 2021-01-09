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    Готовность Казахстана к парламентским выборам обсудили эксперты в Северной Америке

    9 Января 2021, 18:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Серию брифингов диппредставительств о предстоящих в воскресенье выборах депутатов Мажилиса завершили Посольства Казахстана в странах Северной Америки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Посол Казахстана в США Ержан Казыханов провел брифинг в онлайн формате для членов Конгресса. Участники мероприятия были проинформированы о ходе реализации реформ, направленных на дальнейшее совершенствование демократических институтов и процедур в Казахстане, а также о деталях выборного процесса.

    Информируя о текущей электоральной кампании, дипломат подробно рассказал об основных этапах подготовки к выборам, избирательном законодательстве Казахстана, участвующих партиях, регистрации международных наблюдателей и представителей зарубежных СМИ.

    В условиях актуальной ситуации с пандемией COVID-19, Е. Казыханов особо отметил принимаемые государством дополнительные меры для обеспечения безопасности всех участников выборного процесса.

    Посол подчеркнул, что в Казахстане приняты меры по дальнейшему укреплению демократических институтов и гражданского общества в соответствии с международными стандартами. В частности, был снижен порог для регистрации политических партий и внедрен механизм, гарантирующий значительную представленность женщин и молодежи в списках кандидатов.

    «Свободные и справедливые выборы являются основополагающим принципом организации государственной власти Казахстана, закрепленным в Конституции нашей страны», - отметил Посол.

    По итогам брифинга Е. Казыханов ответил на вопросы, включая внесение изменений в законодательство, деятельность политических партий, принимаемые государством меры по поддержанию стабильной эпидемиологической ситуации.

    В онлайн-брифинге Посольства Казахстана в Канаде приняли участие представители научных и общественных кругов Канады, журналисты, казахстанские студенты, граждане РК в Канаде, а также представители казахстанской диаспоры.

    В ходе мероприятия они были ознакомлены с особенностями текущего избирательного процесса и внесенными изменениями в выборное законодательство в рамках продолжающейся политической модернизации в нашей стране. При этом, особое внимание было уделено условиям организации текущих выборов, а также международным наблюдателям, аккредитованным на выборах.

    Участники выразили значительный интерес к порядку организации голосования за рубежом. Посольство предоставило полную информацию о дате, времени и порядке голосования на выборах в Мажилис Парламента РК для граждан Казахстана, находящихся в Канаде. В связи с действующими в стране строгими карантинными мерами, Посольство приняло все меры по обеспечению безопасного процесса голосования на местах и выполнению всех рекомендаций органов здравоохранения двух государств.

    Автор:

    МИД РК Мажилис Выборы-2021
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